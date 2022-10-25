老翁至另一家銀行匯款，員警到場竟發現是同位老翁。（翻攝照片／林郁平）

北市警南港分局南港派出所員警楊凱帆、許哲源日前執行巡邏勤務中，接獲銀行通報表示有民眾欲臨櫃匯款10萬元，經實施關懷提問後，因回答理由含糊閃躲，行員認為老翁疑似遭詐，通報警方到場協助。

老翁向員警表示，是要匯工程款給材料公司購買水管，卻無法詳細說明工程內容。員警直覺為詐騙手法，經檢視老翁手機對話紀錄，發現有一名自稱為理財專家，聲稱可透過小額本金操作並大幅獲利，要老翁臨櫃匯款，且教老翁若行員或警方詢問，說要匯工程款項就好。

員警苦口婆心向老翁勸阻，這是典型的假投資詐騙手法，切勿聽信；並提醒他不要再前往其他銀行匯款，老翁只得悻悻然自行離去。

不料，20分鐘後，警方又接獲另一家銀行通報，稱有民眾疑似被騙，員警到場發現竟是同位老翁，忍不住說「怎麼又是你」，並詢問他為何執意要匯款？老翁仍堅稱是匯工程款項。經員警再三苦勸、解釋詐騙案例，老翁終於明白自己遇到詐騙，允諾警方不再匯款，並封鎖該名理專的帳號，才保住辛苦積蓄。

南港分局提醒，民眾勿輕信任何投資理財管道，凡只要在網路上或電話上以各種名義投資時，須詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如當下有疑慮，可撥打165或110專線查證。