高雄一名男子騎乘機車因安全帽的帽帶未扣而遭員警攔下勸導，男子表示平常都騎腳踏車，為了當「孝」子趕著幫兒子買早餐，才騎機車出門，員警在談話中發現男子身上充斥著濃郁酒味，男子說著睡前為了放鬆和幫助睡眠，喝了約2、3瓶啤酒助眠，經警方依法施予酒測，並於施測前給予杯水漱口，男子酒測值超標，警方當場依法逮捕並查扣車輛，帶返所後才坦承不只喝啤酒。

鼓山分局內惟派出警員蘇俊吉、吳承翰於29日7時20分許，行經鼓山區九如四路與逢甲路口時，看見前方一名男子騎乘機車安全帽帶未扣，隨即趨前攔下盤查勸導，李姓男子(46歲)表示急著出門沒注意到帽帶未扣，員警發現李男渾身酒氣，李男則辯稱睡前喝了約2、3瓶啤酒，但在施測後酒測值竟高達高達每公升0.77毫克，員警懷疑只喝啤酒怎麼可能酒測值這麼高？李男辯稱：「是剛剛吃檳榔的關係啦」，直到帶所偵辦後才坦承，凌晨睡前有喝高粱酒套啤酒(俗稱深水炸彈)，還喝了四杯!沒想到睡一覺了酒都還沒退，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄鼓山一名男子睡前喝深水炸彈助眠，第二天趕替兒子買早餐，卻因酒駕遭攔檢。(宋原彰翻攝)

初步了解，李男在鼓山區從事攤販生意，每天晚上打烊後都會在家小酌一番放鬆每日的辛勞，但這次在睡覺前喝多了點，一早又趕著幫兒子買早餐才會騎機車出門。鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。鼓山分局將再加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，敬告市民朋友切勿酒駕，不但傷財害命，並且害人害己。