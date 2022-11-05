苓雅分局3日凌晨巡邏時，見葉姓駕駛停紅燈時把車停在機車停車格內，於是上前攔查，沒想到葉男一下車就用老朋友的口吻說「怎麼又是你？」，原來葉男日前也因違規遭到同一員警攔查；員警在盤查後座31歲施姓男子身分時，意外發現施男已被通緝，搜索時又在施男包包裡找到毒品，員警將施男依詐欺通緝及毒品罪送辦。

員警行經自強三路與三多四路口時，見葉男駕駛的車輛違規，於是上前攔查，葉男一下車就用台語向員警說「嘿！怎麼又是你？」2人在一番討論後終於相認，員警發現車子後座坐著施男，於是要求盤查身分，一查發現施男為高雄地方法院9月發布的詐欺通緝犯。

施男表示自己在台中工作，所以沒收到通知書，但這都沒辦法改變已被通緝的事實，員警隨後將施男上銬，上銬時施男還不斷請求員警不要上銬，但員警仍將施男上銬帶回派出所。

沒想到施男不只為通緝犯，在員警搜索包包時，還發現數顆紅色不明小藥丸，經初步檢驗後呈現三級毒品陽性反應，施男也坦承自己持有毒品，於是警方將施男依詐欺通緝解送高雄地院歸案，另依毒品危害防制條例函請高雄地檢署偵辦。

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