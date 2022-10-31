員警見狀擔心駕駛發生危險，於是上前查看。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局員警29日晚間巡邏時，發現44歲林姓男子駕駛的車輛斜停在路上，左轉燈還不停閃爍，員警擔心林男發生危險便上前查看，沒想到林男竟在駕駛座呼呼大睡，員警趕緊敲車窗要林男開門，林男卻只打開窗戶一個小縫，此時員警聞到濃濃的酒味飄散出來，但林男堅決否認有飲酒，也拒絕酒測。 員警依據「道路交通管理處罰條例」，向林男開18萬的罰單，當場移置保管車輛、吊銷駕照，後續還要參加道路安全講習。

員警行經中正一路西向東方向時發現林男駕駛的車輛斜停在路上一動也不動，左轉燈還不停亮著，員警擔心林男發生危險，上前查看後發現林男在車內呼呼大睡，員警趕緊敲車窗讓林男從美夢中醒來。

林男清醒後，員警先是詢問林男「身體還好嗎？」「怎麼睡著了？」林男趕緊否認說「沒有沒有」，員警也立即聞到林男散發的酒味，對於酒駕一事林男也是不停否認，員警告知林男「味道蠻重的」林男才自知已被識破。

林男在酒駕被識破後坦承自己有飲酒，但怕酒測值超標於是拒絕酒測，員警當場依「道路交通管理處罰條例」向林男開單，重罰18萬元，並當場移置保管車輛、吊銷駕照，林男後續還要參加道路安全講習。

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