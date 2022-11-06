戰地情人夢碎！記者「怕沒命」求她贖身 聽障女急匯16萬遭警擋下（警方提供）

又是戰地情人！高雄一名40歲的白姓女子在網路認識一名自稱戰地記者的男子，兩人進一步加Line後，男子每天噓寒問暖，傾訴在戰地隨時可能性命不保，透露渴望與白女的感情能夠開花結果，以「贖身」為藉口，希望白女能夠幫忙匯款新臺幣16萬元到指定帳戶幫忙解套，才能夠返臺相聚。女子不疑有他，準備匯款時遭郵局行員發現有異，啟動通報機制通知警方到場，由於白女有聽覺障礙，雙方透過手寫文字傳達訊息，成功讓女子放棄匯款，員警也提醒，務必將對方封鎖，避免再度上當。

鼓山分局內惟派出所警員蘇俊吉、陳冠宇於11月4日14時許，接獲轄內郵局通報，表示有民眾疑似遭受詐騙準備匯款。白姓女子出示手機表示大概在1個月前透過臉書認識一名王姓男子，對方自稱是戰地記者，王男頻繁向白女傳訊息噓寒問暖，甚至表示要與她結婚，白女也以為自己遇到真愛。但王男在4日中午傳訊表示，如要離開戰地需要新臺幣16萬元，希望白女能幫忙匯款，日後就能來臺灣跟白女常相廝守。

員警與聽障女透過手寫文字傳達訊息，成功讓女子放棄匯款。(蘇育宣翻攝)

員警查詢發現，王男所提供的帳戶與其姓名資料不符，因白女患有聽覺障礙，雙方便以手寫文字進行溝通，清楚告知這是詐騙，且對方的帳號已列為警示帳戶，千萬不能匯款，在員警與郵局行員共同勸導下，白女以手語向員警及郵局行員表示感謝，並保證不會匯款。

鼓山警分局長蔡鴻文表示，警方平時即與轄內各金融機構與超商保持密切聯繫，除宣導最新詐騙手法外，更是建立完善金融聯防安全網絡，以期能第一時間掌握狀況。本案即典型「網路愛情詐騙」案例，係憑藉著社會大眾純真、善良之心，以騙取金錢利益，在此呼籲民眾應多戒慎留心。