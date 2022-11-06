曾文水庫聯通管線越域引水工程開工以來，山區交通深受其害，玉井區台3與台20共線三埔路段6日中午僅單線車道通車，竟碰上1輛汽車拋錨堵在路中，後方塞車上百米，造成駕駛人不耐引發口角，警方到場協助推開故障車輛才排除阻礙，地方居民要求假日停工，避免交通問題雪上加霜。

曾文水庫聯通管線2019年開始施工，預計工期5、6年，一直是山區交通噩夢，台3線與台20線共線的三埔路段是通往南橫必經之路，原為雙向4線道，改為雙向2線道，每天施工期間的8小時，再大幅縮減為雙向僅能單線通車，車輛往返還需調撥車道。

山區居民表示，平日車少，雖採單向通車影響較小，山區每逢假日都出現大批旅遊車潮，甚至有成群結伴前往南橫公路的重機車隊，動輒20、30部機車，經過單線通車路段立刻塞車。

玉井台3線與台20線共線三埔路段6日中午12時許正在施工，雙向僅單線通行，竟湊巧遇上1輛奧迪汽車拋錨在單線車道中，導致後方堵車上百米，有駕駛人誤以為拋錨車主故意擋路，一度下車引發口角。

警方到場了解原因，協助將車推離車道，半小時內恢復暢通。

地方居民表示，聯通管工程施工以來，工程路段常發生車禍與塞車，居民甚感不便，尤其假日外地車潮湧入，更讓山區交通問題雪上加霜，希望工程單位假日停工，利用車少的平日施工。