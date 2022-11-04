高速公路局進行國1南下汐止交流道邊坡坍方搶修，汐止南出匝道持續封閉，台62昨日湧入大量車潮，不少民眾擔憂今日再度塞車，改走平面道路。新北市長侯友宜今前往交通戰情室關心交通狀況。他表示，台62道路今日非常順暢，但汐止新台五路，大同路、禮門街都出現間歇性塞車，市府已出動200人次警力，調整號誌、淨空路口，因應六日風景區人潮，市府也會將警力部署在淡水、萬里、金山、瑞芳等區域。

交通局指出，高公局目前仍封閉汐止交流道的五堵入口跟五堵至汐止主線(7K~10K)，持續封閉搶修，預計11日4日搶通南下主線內側車道，南出匝道仍須10天才能放行，國1銜接國3、國5以及國1汐止南出、南下台北車道，僅維持一線通行。

侯友宜說，因應塞車狀況，市府也與中央溝通，台鐵宣布即日起至11日，平日每天加開2班區間車疏運，基隆到台北的公車也有增加，呼籲民眾多多搭乘，配合市府調整路線的相關資訊，不要壅塞在固定路段上，分散車流。

交通局長鍾鳴時表示，這3天交通狀況都不太相同，基隆民眾昨日都走台62前往台北，造成車流回堵，今日不少民眾改走平面道路，汐止禮門街、台5乙線、大同路三段、新台五路1段和台62線西向七堵往瑪東系統今早6時就出現回堵狀況，汐止區康寧街、明鋒街也在7時出現塞車狀況。

警方目前已針對大同路三段貨運車聯絡道（往台北方向）、新台五路南下匝道，派遣百名警力疏導交通，保持路口淨空，並視車流狀況延長執勤時間。

交大呼籲，國1南下進入汐止區可提前在五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區；汐止以北車輛可利用國3、台62往南行駛；汐止區車輛可利用大同路三段貨運車聯絡道，接上國1轉國3、國5或地方道路往新台五交流道上國3往南。

另外，基隆地區車輛往台北或新店地區，可改由台62接國3台62接國3，分散車流；瑞芳及八斗子地區民眾可由台62甲接台62，再接瑪東交流道。