聯強(2347)周一召開法說會，整體庫存第四季會比第三季持續小幅下降，明年第二季庫存可望恢復到正常。升息影響財務費用，配息政策是否維持過往水位，聯強也表態，明年3月看狀況再議。

聯強第三季庫存天數87天，較第二季增加兩天，除了商用因網路產品未完全到位而增加，主要還是來自於PC、NB。眾所關注的庫存狀況，10月的庫存天數已有下降趨勢，其受到陸港雙11提前拉貨效應，而展望第四季，年底上游客戶有業績提振需求，使得聯強位居中間供應鏈需承受塞貨庫存窘境，不過整體庫存第四季仍會比第三季持續小幅下降，明年經過一季調整，明年第二季庫存可望恢復到正常，短期第一季庫存天數為50上下，第二季回到45-50天之間。

聯強第三季因處分美國轉投資事業持股，助力單季每股盈餘(EPS)達5.01元，而今年第三季淨利息費用為3億元，利息持續漲，單季淨利息費用達4億元以上也是相當有可能，聯強也持續控管支出，聯強目前仍持有美國轉投資事業的股票，在明年預估會持續處分海外轉投資事業持股，對於財務狀況也會有相當大的減壓。

明年股息配發率能否維持今年？聯強回應表示，全球升息，利息持續調升，在財務費用相較過去幾年都是倍數成長，在財務費用也有較大壓力，而明年配息狀況，目前說仍尚早，預估明年三月看當時整個市場資金、成本寬鬆狀況再做決定，更重申，配息率還是採取如何能夠回饋給股東的角度思考。

消費性產品市場需求薄弱，尤其PC、NB領域，而關於此銷售策略，聯強說明，不同市場，廠商也採取不同策略，有些成熟市場祭出削價競爭，仍難以刺激銷售，僅能積極加強市場涵蓋率，反之可以透過降價刺激銷售的開發中國家市場，目前廠商產品降幅已高達10-15%。