在111年11月11日的上午11時11分11秒，台南市長黃偉哲跟賴清德副總統一起出席後壁市道172線20米拓寬通車典禮，他在臉書談到，象徵這項建設的意義重大且非凡，橫跨兩屆市長任期最終順利推動完成，「1棒接1棒，台南會更棒」。賴清德也現身留言，「謝謝偉哲接棒建設，我們一起努力，讓民眾的生活環境更好更便利。」

賴清德副總統說，市政是一種延續，要讓有同樣理念的人接續完成，要一棒接一棒，像當年他延續蘇煥智縣長的新營南外環道路計畫，而今天由黃偉哲接棒完成172線道路拓寬工程，就是兩人施政默契的成果。

黃偉哲說，市道172線，是大新營區橫向連結的交通大動脈，左右兩端分別可以連接國一跟國三，也串連新營工業區、臺灣蘭花生技園區、關子嶺風景區，是當地產業發展非常仰賴的一條交通要道。這條20米道路拓寬計畫在賴清德副總統擔任市長時提出規劃並且辦理說明，而他上任後延續賴副總統的成果，加速辦理拓寬工程，從12米拓寬為20米，提高了車流量，更改善了當地的排水。

在拓寬道路的同時，黃偉哲一併整建側溝與排水箱涵，以及改建這段路上的烏樹林橋、下秀祐橋兩座橋梁，讓溪水不會影響路面。今年與未來遇到急降雨時，安溪寮聚落的積水問題大幅改善，一兼二顧加上一棒接一棒，台南會更棒。

在賴清德親自留言後，黃偉哲也回覆，「有好規劃才能夠接棒，感謝賴副的遠見與魄力，台南持續更棒。」不少網友也說「一定勝出，一定贏啦」、「黃偉哲市長接棒賴市長，台南建設好棒棒」。