雷諾集團與高通技術公司今日宣佈，雙方計畫進一步推動技術合作，為雷諾集團新一代的軟體定義汽車實現集中運算架構。此稱為「SDV（軟體定義汽車）平台」的高效能汽車平台，將基於高通技術公司的Snapdragon數位底盤解決方案打造，支援數位座艙、連網和先進駕駛輔助系統（ADAS）。

雙方還宣佈，高通技術公司或其子公司將投資雷諾集團旗下致力於電動汽車和軟體公司Ampere。

雷諾集團執行長Luca de Meo表示，從智慧型手機到支援先進且具變革性技術的汽車，軟體定義汽車將成為汽車產業的未來，在滿足汽車功能和服務期待的同時，降低複雜性和成本。雷諾集團正強化與高通技術公司的策略合作，攜手高通這一行動和汽車技術領域的領先企業，為汽車市場實現首個開放的水平式軟體定義汽車平台。

Luca de Meo指出，雷諾集團在汽車領域的技術專長，結合高通技術公司在高效能低功耗半導體、軟體和系統平台經認證的領導地位，將使我們能夠為可擴展、極具競爭力和創新的軟體定義汽車平台奠定基礎，以推動服務生態系並為我們的客戶創造價值。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通對與雷諾集團的合作關係，以及雙方在透過領先的半導體、軟體和服務共同定義未來汽車上的擴展合作倍感自豪。我們很高興看到Snapdragon數位底盤解決方案在協助雷諾集團打造新一代軟體定義汽車、加速推動汽車產業數位轉型過程中發揮關鍵作用。