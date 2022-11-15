友通資訊（2397）近年跨足電動車（EV）市場，11月於「MIH Demo Day」活動中，攜手趨勢科技今年成立的車用資安子公司VicOne，首度對外展示車載軟體安全應用服務相關技術，以定義整車管理和空中連接標準的安全和攻擊預防。

「MIH Demo Day」為MIH聯盟工作小組電動車技術年度發表盛會，現場工作小組展示諸多研發成果。此次友通於「資訊安全及空中軟體升級（Security ＆ OTA）工作小組」中搭檔VicOne，展示去中心化身份識別（Decentralized Identity，DID）加上NFT的應用，進行車主身分的識別及資料保護，為智慧移動產業注入新動能。

隨著EV相關新技術加速興起，與之息息相關的車聯網發展也受到更多的關注，其應用最終更會融入到智慧城市，各式各樣的移動載具、交通號誌及交通基礎設施透過網路來大量的分享數據，後臺便藉由這些數據進行AI雲運算，來提升交通效率及行人安全等問題。有鑑於此，友通積極布局智慧交通，不僅提供V2X車聯網解決方案，更與業界多家軟體方案商合作，提供更好的服務，協助客人完成應用場域布建的最後一哩路。

友通與趨勢科技子公司VicOne合作展示之電動車T-Box方案，使用ARM架構的低功耗高可靠度車載電腦VC900-M8M，透過電腦提供的車輛專用介面收集車輛資料，同步經由4G網路上傳雲端，提供車輛異常偵測的服務，透過遠端掌握異常數據訊號並即時示警，協助車廠及系統供應商建立更強大的資安防禦視野，為電動車帶來更全面的網路安全防護。