全球股債市因市場評估聯準會（Fed）有望放緩升息步伐，出現大幅反彈，投資布局若選對反彈力道最佳成長主題，將更有助掌握投資成長行情，其中多元電力與電動車兩大雙電主題，除了是全球發展主流大勢，更有各國政府政策力挺，需求與銷售成長動能強勁，且產業鏈投資題材多元，有利趁勢利用雙電主題基金來介入布局，把握上車時機。

投信法人表示，今年以來金融市場受到地緣政治、通膨、升息等多重利空因素影響，股債市表現震盪，隨利空因素可望逐步消退，近期通膨趨緩跡象，顯示無需過度悲觀看待市場，今年底即有可能是搶佔市場反彈契機的好時機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，長期俄烏戰爭、全球政府減碳的宣示，讓棄油轉電已經是不可逆的趨勢，發展多元電力、穩定供電已是主流共識。電動車因為吃電不吃油，等於是完全站在對的趨勢上，再加上電動車能源轉換效率可達70％至80％，但燃油車能源轉換效率卻只有20％至30％，電動車節能效果明顯好很多，各國紛紛以禁售燃油車來節能減碳，預估2036年以後電動車銷售勝燃油車，長期商機絕對可期。

洪玉婷認為，電動車沒有電就不能動，把上游電力題材納入投資主軸，整個電動車產業鏈才是完整，因減碳是全球共識，若電動車充的電還是來自燃燒化石燃料的電力，等於減碳只做了一半，也就是說，電力來源最終勢必會來自像是太陽能、風電等低排碳電力。

尤其太陽能及風電產業，因為美國技術領先強化發電效率，加上大陸製造以量制價，壓低模組價格，去年開始太陽能及風電的發電成本，已較燃煤還要便宜，加上電價不斷上漲，電力產業獲利及股價潛力都更值得期待。觀察各主題產業未來五年的成長性，不論在電動車本身、充電樁、人工智慧、太陽能等長趨勢的雙電主題，年複合成長率都是20％以上，確實是短線搶反彈，或逢回長線佈局的極佳選擇。