2022年第十五屆TCSA台灣企業永續獎頒獎，裕隆日產汽車（2227）繼2021年獲獎後，今年再次榮獲「企業永續報告獎－銅級」，並首次獲得「人才發展領袖獎」。

TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，迄今已邁入第15年，旨在倡議企業社會責任理念、鼓勵台灣各界全面性關注企業社會責任與永續議題，今年邀請297位知名專家學者共同評選，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業。裕日車以「塑造會增值的人才」作為人才發展策略及「創造有感的數位學習環境」作為人才發展方針，在高階主管全力支持下，用心培育人才、重視同仁個人的職涯發展與幸福感、戮力創造勞資和諧關係，並積極參與社會人才培育，與TCSA台灣企業永續獎對於企業永續經營及人才發展所重視議題相符，獲得TCSA台灣企業永續獎評審團肯定。

裕日車以「塑造會增值的人才」作為人才發展策略及「創造有感的數位學習環境」作為人才發展方針，運用核心、管理及專業三大職能為基礎的人才培育體系，搭配內訓、外訓、On-job Training、Mentor制度等多元培育方式，讓同仁有系統地學習成長。疫情期間，為讓人才培育不受疫情影響而中斷，裕日車更積極開發大數據、線上教學技巧、數位問題解決工具等線上課程，開拓各項線上學習資源。為讓員工能夠適性多元發展，裕日車導入多項培育專案，並推行管理及專業人才雙軌制，讓不同屬性的員工適得其所發揮綜效，成為會增值的人才。

為致力打造幸福、健康、友善職場，裕日車積極傾聽員工的聲音，並確保溝通管道多元暢通，定期實施員工滿意度調查，掌握同仁需求及建議；發行《YNM Newsletter》內部刊物，讓員工瞭解公司重要資訊，並提供員工分享交流的園地；舉辦定期勞資會議與員工座談會，建立同仁與公司直接溝通的管道，以利持續改善，增進員工滿意度，凝聚公司向心力。

為體恤員工，裕日車採用彈性工時，家中學童新生入學日也提供有薪假，讓身為父母的員工陪伴學童成長無後顧之憂；為照顧員工身心健康，更有駐廠專業醫生及EAP員工協助方案的關懷，並提供公司全額支付的團體保險，讓全體員工及其眷屬獲得全面保障。

裕日車秉持人才為國家所用，積極參與社會人才培育，投身商業大數據人才培育產學合作案、暑期實習生計畫，舉辦台灣最大規模汽車創意競賽「裕隆日產汽車創新風雲賞」、「NISSAN小戰神任務」、「NISSAN小小汽車達人」服務廠工作體驗營，並支援技職院校、勞動部、教育部之競賽活動，協助學界培養未來人才及增進學子對汽車產業的實作經驗，希冀在培育台灣汽車相關產業專才盡最大心力。