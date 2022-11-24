元太宣布，旗下兩項彩色電子紙技術榮獲第31屆台灣精品得獎肯定，E Ink Prism可變色電子紙榮獲台灣精品獎金質獎，E Ink Spectra 3100 Plus獲頒台灣精品獎。元太致力於彩色電子紙研發，持續創新彩色電子紙於各式應用情境的產品開發，將彩色電子紙從技術轉向商用化，攜手生態圈夥伴將彩色電子紙產品推向應用市場。

E Ink Prism可變色電子紙以動態設計材料的獨特性，榮獲台灣精品獎金質獎肯定。E Ink Prism運用雙色電子墨水系統，使用白色墨水粒子與另一種顏色墨水粒子，透過程式編碼控制，讓可變色電子紙在雙色間呈現漸層或閃動的變化。E Ink Prism可依照不同形狀的表面進行切割，提供工業設計師、室內設計師、建築師或藝術家，讓靜態的車體、物品、建築牆面、藝術作品，轉換成動態的智慧表面，創造特殊的氛圍和互動體驗。BMW發表的概念車BMW iX Flow即採用E Ink Prism可變色電子紙 ，讓外觀車色能以動態流動方式，從黑色轉變至白色。

元太於今年4月發表E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙，以鮮明飽和的黑、白、紅、黃、橘等5種顏色，切合零售商的色彩行銷需求，獲得台灣精品獎肯定。基於E Ink Spectra 3100的黑色、白色、紅色和黃色的4色電子墨水系統，結合新型的5 色電子紙驅動波形（Waveform）架構，顯示第5種的橘色。E Ink Spectra 3100 Plus結合整合型驅動晶片可在更換畫面時，可局部更新圖像，創造E Ink Sparkle的醒目閃動效果，協助零售商增加廣告促銷海報的吸睛效果，增加與消費者的互動性。