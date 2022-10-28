種樹百里道路刨鋪恐再現黑暗期，屏警增派警力盼疏緩車流。(屏警提供)

行政院辦理「屏鵝公路纜線地下化暨種樹百里2.0」專案，工程階段進入路面重新刨鋪，恐陷另一階段的交通黑暗期，屏東警方為緩解施工造成的交通衝擊，將仰賴員警及義交指揮疏導，同時籲請民眾行經施工路段時，配合減速慢行，並依循管制人員指揮，未來警方也將依交通狀況增派警力，以疏緩車流。

屏鵝公路景觀改善施工路段為台1線高屏大橋至潮州段、台1線潮州 至水底寮段、台1線水底寮至楓港段及台26線楓港至恆春段，施工總長69公里。

自從施工後就引發民怨，有不少民眾抱怨說，假日下午從恆春北上，於楓港一路塞到水底寮，原本1小時不到的車程，足足塞了2個小時，已經變成日常。

現在工程步入道路刨鋪，恐將陷入另一個黑暗期，警方分析，交通熱區位於屏東市和生路二段及國仁醫院至麟洛國中端，車流尖峰時間為每日7至9時及下午5至7時，屏東警分局在工區已有編排員警控燈疏導，車程時間約需10至30分鐘，建議民眾亦可行駛替代道路，建國路及瑞光路、香楊路、成功路、民族路。

屏東警分局長黃國源表示，感謝員警執勤辛勞，協助交通流量疏導與管制，確認路口淨空及掌握車流，讓用路人順暢通行、平安回家。