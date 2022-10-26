騎士看見前方砂石車旁有縫隙，便騎進去要超車，卻被擠到左右搖晃靠在護欄上。

玩命鑽車縫有快多少嗎！有男子在網上分享1段影片，影片中拍攝地點位於新北市新店區安康路1段與環河路路口前，1名機車騎士見前方砂石車旁有縫隙，便打算要從縫隙中超車，超越砂石車，豈料，該輛砂石車要在前方轉彎，便開始往一旁護欄靠近，該名騎士見狀也來不及減速，整個人就被砂石車擠得「左右搖晃」靠在護欄上，差點成為輪下魂。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段12秒影片，拍攝地點位於新北市新店區安康路1段與環河路路口前，1輛砂石車欲準備轉彎，此時後方有機車騎士見砂石車旁有縫隙想要超車，豈料，要轉彎的砂石車車身越來越靠近護欄，該騎士發現狀況不對，還來不及減速，就被砂石車擠壓到「左右搖晃」，靠在護欄上差點成為輪下魂；對此，原PO也在貼文寫下「差點被收掉」。

影片一出，網友紛紛留言表示「我只能說：你真有種」、「玩命鑽車縫有快多少嗎！」、「想死！別找大車！司機大哥都很辛苦的」、「不要出來害人好嗎」、「這樣也敢擠是多想投胎」、「這騎法還是別出門害人了」、「勇氣無敵」、「騎車大哥別鬧了，你可能會晚七天回家啊」、「真的很傻眼總是會有這種人」。