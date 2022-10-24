轎車硬闖平交道遭柵欄卡住，婦人協助撐開柵欄後還指揮列車可通過。（翻攝畫面）

本月22日發生在台南市竹源埤1處平交道，有輛轎車見柵欄已降下還要硬闖，豈料，被柵欄卡住，駕駛則走開車門走出，來回踱步，此時一旁有婦人經過，協助將柵欄撐起好讓轎車退後，也見1輛台鐵列車停在一旁等待，最後，當轎車退出平交道後，婦人與轎車駕駛竟指揮著列車可以通過，超離譜行徑也被鐵路警察局高雄分局調閱該平交道監視器畫面製單舉發。

一名網友在臉書社團「我是柳營人」發文，並上傳2段影片，從網友影片中可見，台南市竹源埤平交道柵欄緩緩下降，此時有輛黑車欲闖過平交道，卻被下降的柵欄卡住，駕駛開車門走出，來回踱步，正好一旁有位婦人經過，趕緊協助將柵欄撐起，好讓黑車順利向後退，影片中也可見，有輛台鐵列車停在一旁，待黑車順利退出平交道後，婦人也舉起手勢，示意列車可以通過，該列車才重新啟動繼續往前行駛。

轎車硬闖平交道遭柵欄卡住，婦人協助撐開柵欄後還指揮列車可通過。（翻攝自臉書我是柳營人）

據ETtoday報導，這起事件發生在本月22日下午6時許，3162次區間車因此暫時停駛約50秒，所幸，這班列車剛從林鳳營站出發，速度不快也及時煞車，才未釀成撞擊事故；對此，鐵路警察局高雄分局也表示，調閱該平交道監視器畫面，經確認該車違規屬實，除依公共危險罪偵處外，並依道路交通管理處罰條例第54條1款製單舉發在案。