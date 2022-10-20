又跳電！台北捷運晚間9時19分因新復捷主變電站供電盤跳脫，導致板南線善導寺至新埔共6個車站用電出狀況，另外影響板南線江子翠站至忠孝新生與松山新店線小南門共7個車站的列車動力用電。台北捷運公司表示，當下已安排列車暫停2分鐘進行電力轉供，幸無旅客因此受困，當前列車已恢復正常。

北捷指出，晚間9時19分，板南線部分車站供電異常，分別為善導寺站至新埔站車站用電出狀況，以及江子翠站至忠孝新生站與松山新店線小南門站因列車動力用電受影響，行控中心立即安排板南線列車到站暫停2分鐘，並進行電力轉供，經迅速處理後隨即恢復正常。

北捷表示，處理期間，板南線受影響車站尚有適當緊急照明提供通行，無旅客因此受困，車站人員已請旅客稍後進站，列車暫時停在車站內。經初步查修，故障主因為新復捷主變電站供電盤跳脫，行控中心立即依照SOP採取其他主變電站轉供後，板南線恢復正常。至於供電異常原因，將於收班後詳查 。