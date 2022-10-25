國1南向343.2公里高科路段，一輛大貨車25日停靠外側路肩，車上乘客外籍男移工下車察看，慘遭後方汽車撞擊，幸無大礙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國1南向343.2公里高科路段，一輛大貨車25日停靠外側路肩，車上乘客外籍男移工下車察看，慘遭後方汽車撞擊，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

45歲李姓男子25日下午3時許駕駛大貨車行經國1南向343.2公里高科路段，停靠外側路肩，由車上乘客男外籍移工下車查看貨物是否捆好，這時後方35歲翁男駕駛的自小客車撞擊外籍移工與大貨車，導致外籍移工被夾在兩車中間，幸好只有手臂開放性骨折。

國道1號今日車禍連連。國道警察調查，國1高科路段車禍的起因是李男駕駛大貨車，因為貨品沒有綑綁好，李男將大貨車停靠外側路肩，且後方沒有擺放三角故障標誌。這時，翁男疑似未注意車前狀況，逕自撞上外籍移工，導致外籍移工夾在兩車中間。

這場車禍導致外籍移工的左手開放性骨折，脫困後送義大醫院救治，無生命危險。兩車的駕駛酒測值均為零。男外籍移工的身分待查。

國道警察呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元新台幣罰鍰外，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。民眾行經車流量大的地方，請與前車保持適當的安全距離，並注意車前狀況。