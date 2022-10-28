整起事故造成3傷1命危，洪姓女乘客目前在加護病房治療中。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭國道三號北上65.9公里處，今凌晨發生5車連環追撞事故，消防人員獲報後趕抵現場，發現第一輛車的25歲洪姓女乘客失去生命跡象，緊急救治後送醫急救，目前在加護病房治療中，同車24歲林姓男駕駛與另2名乘客輕傷送醫治療。國道警方調查，林男疑為閃避車道上犬隻，才會失控撞上護欄，後方車輛未注意車前情況導致連環撞。

國道警方指出，林男今凌晨1時許駕駛租賃小客車行經國道三號北向65.9公里處，行駛內側車道時，疑為閃避車道上小狗失控自撞外側護欄後，逆向停在中線車道，後方第2輛車未注意車前狀況直接撞上，林男與他車上3名乘客欲下車時，又遭第3輛車碰撞，後續又有2輛汽車也未注意路況撞上林男車輛。

這起5車碰撞事故，造成林男與2名乘客頭、手、腳擦挫傷送醫治療，另名洪姓女乘客則當場失去生命跡象，救護人員實施CPR與AED、包紮止血、以頸圈長背板固定等緊急處置後，送往醫院急救，目前在加護病房治療中，詳細肇事原因，仍待國道警方進一步釐清。