台灣交通紊亂，一名男網友分享「停車奇景」，只見苗栗通宵的海濱路上，明明店家旁邊有劃好的停車格，但卻有好幾輛車都停在人行道上，讓他非常不解，也引起網友熱烈討論，有人狠酸車主們，有錢買車卻沒錢停車，真的是「能省則省」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文說，苗栗通宵海濱路上出現「停車奇景」，明明路邊就有規劃收費的停車格，但卻完全沒有人停，反而有好幾輛車直接停在人行道上，堵住裡面的停車位，也讓人看了非常納悶。

貼文引起網友討論，「能省則省」、「有免費的可以停，幹嘛要選要繳費的」、「發生在台灣我不意外，每個都摳的跟鬼似的」、「都是停著趕去寶雅上廁所的」、「我還以為這是彰化金馬路的複製版」、「可憐啊！有錢買車卻沒錢停車」。

不過，也有網友們替車主們平反說，首先不知道那些停車格是否已經開放使用，如果還沒有的話，那當然還不能停。

依「道路交通管理處罰條例」第55條第1項第1款規定，在人行道違規臨時停車者，處駕駛人300元以上，600元以下罰鍰；違規停車者則是違反了同條例第56條第1項第1款規定，駕駛人將處600元以上、1200元以下的罰鍰。