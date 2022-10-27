一名男網友分享奇葩停車照片，只見一輛銀色休旅車偏離停車格，車頭左側卡進牆壁與梁柱，堵死駕駛座的車門，而副駕駛座外面卻有大片空間，就算用力推開門也不會撞到旁邊的車，讓原PO忍不住吐槽「當暖男過頭了！」貼文吸引萬人朝聖。Skoda新莊元三展示中心則表示，車主的開車技術沒問題，車子在停車場莫名被撞，才變成照片中的狀況。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，暖男當過頭險逼死自己，從照片中可見，停車場中一輛銀色的休旅車，大大偏離車格線，左側的車頭直接卡到旁邊的牆角與梁柱，看上去幾乎無法移動，駕駛座的車門直接被堵死，而副駕駛座的門，距離隔壁的車輛卻超寬，就算將整扇門打開也不會撞到。

貼文引起網友討論，「車主對副駕應是暖到都燒燙傷的程度」、「要貼心也不需要停成這樣，你知道強迫症看了很痛苦」、「只是車子累了，想靠在牆邊休息而已」、「牆角有90度」、「這是被撞過去的吧？好扯」。而男網友也在留言處補充說，靠近仔細看發現車殼已經陷在牆壁裡面。

奇葩照片也被轉發到《爆料公社》的粉專上，吸引了1.6萬人朝聖。對此，Skoda新莊元三展示中心留言澄清說，車主是他們的客戶，最近正好不在台灣，把車子借放在停車場中。不知道是誰意外碰撞到車子，才讓車子呈現出特殊的停車樣貌，並不是車主本身的停車技術不好，而車主對於車莫名被撞感到很無奈，不過，好險停車場裡面有監視器，所以後續也有順利解決。