俄烏戰爭的慘況，讓不少人擔憂焦慮，也有許多人好奇，如果台灣發生戰爭，哪些人將被列為第一波動員部隊，一名網友推測軍事訓練役士兵、志願役退役士兵、一年義務役士官、志願役退役士官、志願役退役軍官與義務役軍官會先被徵召，而義務役士兵則是因為動員旅訊有限，而沒被列入首波，但應該會被列入第二波動員，貼文引起網友討論。

一名網友在PTT上發文表示，他是36歲還在教召的士官，今年7月去教召的時候，和現役的軍人討論過戰爭發生哪些人會先被徵召，得出第一批動員部隊為目前持續被教召的人員，其中又可分為士兵、士官與軍官。

該網友推測，第一波動員部隊，士兵部分包括軍事訓練役、志願役退役士兵（比例小）；士官部分是1年義務役與志願役退役士官；軍官則是志願役退役軍官、義務役軍官。不少人好奇為何「義務役退役士兵」不在第一波的動員名單，他認為是因為動員旅訊有限，首批動員兵編成以後，才會接著編成下一批。

該網友表示，第二批動員部隊才會開始出現大量1年義務役士兵，除了新編成以外，也會作為補充兵編入先前損耗的戰耗梯隊後備旅。而戰時後備旅就如同烏克蘭的國土防衛部隊，防守區域也不太可能死守海灘，而是位在灘岸後的住民地進行作戰，但目前還沒看到國軍有大量編制反甲武器，戰時如果依然欠缺，生存率堪憂。

該網友也說，全志願役的現役部隊則是作為專精兵種，與戰略打擊部隊存在，人數不多不能隨便浪擲兵力。不知道上述說到的內容有無錯誤，若有的話，還請學長姐們不吝於賜教。

貼文引起網友討論，「我超後悔當初當士官，要到50歲才除役」、「2年義務役的連第二批動員都排不到嗎？」、「根據教召2次的經驗，擺爛的4個月不少，不如開放自願加入，積極度更高」、「會延教召年限到15年就是因為沒軍士官了，所以把老人又找回來，但是兵還有就不用找退伍老兵」。