烏克蘭軍方計畫在年底之前，奪回南部重鎮刻松(Kherson,赫爾松)，俄軍為了拖延烏軍的攻擊進度，試圖奪佔東部戰線的交通要地巴赫穆特(Bakhmut)，迫使烏軍回援防守。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)以「瘋狂」來形容俄軍的攻勢，烏軍陣地遭到最高程度的俄軍火砲轟擊。

BBC報導，星期三，澤倫斯基對全國發表的每日講話中說：「戰線並沒有明顯改變，但是東部的2城鎮-巴赫穆特和阿夫迪夫卡(Avdiivka)遭到俄羅斯部隊、瓦格納傭兵部隊的瘋狂攻擊。」

「砲擊密度是最強的情況，而且日復一日都如此。他們把人們推向死亡，但我軍的防線仍然穩固。」

巴赫穆特位於頓內次克州，戰前人口約7萬人。分析人士說，這座城市本身沒有什麼軍事價值，但交通線多達7條，如果該地失守，附近城鎮就暴露在俄羅斯火砲的射程內，將可能改變俄軍目前的不利局面，而且俄軍可以視為重要的勝利，可以做為對內宣傳的主要說詞。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）說，俄羅斯曾在1天之內，對巴赫穆特發動了8次襲擊，但每次都被擊退。

不過，烏軍的防守也相當強固，瓦格納傭兵首領普羅戈金(Yevgeny Prigozhin)承認，在巴赫穆特的推進步伐相當緩慢，「每天僅前進100~200公尺」

普羅戈金說：「我部隊不斷遇到敵人最激烈的抵抗，敵人(指烏克蘭部隊)顯然做好了充分的準備，他們相當積極，並且配合密切…..但是這些困境並不妨礙我軍前進，然而我無法評做奪取巴赫穆特需要多長時間。」

烏克蘭在9月初表現了一場「聲南擊東」的計謀，以攻打刻松為遮掩，誘使俄軍派出大量部隊向南支援，在東部壓力減輕後，烏克蘭再發動「哈爾科夫突襲」，成功收復哈爾科夫全境、伊久姆、萊曼等地。

現在刻松成為主要目標，兩方都勢在必得，但是俄軍不會再被同樣的計謀所騙，這使得刻松戰役就可能是一場烏俄雙方的大規模決戰。

基輔官員警告說，俄羅斯的刻松守軍正在該市周圍加強防禦，挖掘戰壕、路障，修建攻勢，並預測「最激烈的戰鬥將發生在刻松」。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）承認，烏克蘭前部隊進的步伐受到潮濕天氣的阻礙，反攻刻松比9月份的哈爾科夫突擊更加困難。