烏克蘭空軍發言人伊果納特 (Yuri Ignat) 上校說，俄羅斯計劃引進伊朗製造的彈道飛彈，部署在烏克蘭北部邊境，也就是接近基輔的方位。美國的報導也稱，俄羅斯不只是購買伊朗的無人機，也購買伊朗彈道飛彈，以彌補損耗過大的武器儲備。

防衛部落格(Defense Blog)報導，伊果納特說「據我們所知的消息，俄羅斯正在引進的伊朗的2種彈道飛彈，射程分別是300公里與700公里，而且可能會部署到烏克蘭北方。」

Iran made 700 Km range Zolfaghar (MRV) missile mass produces

他補充說：「理論上有可能擊落它們，但烏克蘭目前的反導防禦系統仍然相當有限，急需支援。」

《華盛頓郵報》(Washington Post)曾經報導，德黑蘭準備向俄羅斯提供法塔赫-110(Fateh-110)短程彈道飛彈，和伊法加(Zolfaghar)彈道飛彈，射程分別達到 300 公里和700 公里。

伊朗還準備提供更多的無人機，包括Mohajer-6 和「沙希德136」(Shahed-136) ，這些無人機都是衝擊式的神風攻擊機，令烏克蘭相當頭疼。