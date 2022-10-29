我國義務役將從現行4個月延長1年，不過平均薪資僅6500多元，近來檢討聲浪不斷。軍方原盼以最低工資為基準，將義務役薪資拉到2.5萬元，但主計長朱澤民採「最低生活費」，僅同意拉高至1.5萬元。對此，最近就有一份最新民調指出，有63％的民眾認為「義務役月薪拉高成1.5萬是合理的」，不過也有37％的民眾認為「不合理」，引發討論。

《老天鵝娛樂》28日在YouTube官方頻道以「義務役薪資擬將從6.5K增至15K，你認為這價格合理嗎？」為題，進行網路投票，截至今（29）日21時，一共有34000人投票，其中有63％的民眾認為「合理」，另有37％的民眾認為「不合理」，許多網友也在留言區紛紛表示自己的意見。

許多網友表示「對於義務役來說，提升到15K非常合理，很多義務役（一年）還比現在志願役更會做事，現在兵大部分都不行，寧願說自己爛也不願將事做好」、「待遇不夠，薪資也不到基本薪資，但有漲很好，還是希望能慢慢改變」、「當初我們當兵苦過來又窮，不希望學弟們跟我們之前一樣，錢給多一點總是好的！」、「可以提高，前提是讓他們做真正確實的訓練」、「軍中的必要消費和交通基本上都快入不敷出，支持提高」。