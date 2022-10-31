九合一大選新竹市長選戰備受矚目，中廣與蓋洛普徵信股份有限公司，今（31）日舉辦新竹市長競選民調記者會，發表新竹市長最新民調，其中民進黨沈慧虹和民眾黨高虹安的支持度都以25.96%領先、國民黨林耕仁為14.04%。對此，藥師林士峰就在臉書上表示「想不到民進黨推出的市長候選人，在新竹市的民調還能處於領先」，引發討論。

林士峰在臉書上指出，即使歷經了民進黨那麼多荒腔走板的事蹟，新竹市的12億天堂路球場、新竹市公園不合格率很高、蔡英文政府錯誤的能源政策，還有主張公投綁大選應該脫勾的民進黨，随後馬上把修憲案跟大選綁在一起。這讓他直言「想不到這樣的民進黨推出的市長候選人，在新竹市的民調還能處於領先」。

林士峰最後更說，「為了這個國家的未來，11月26日，我們必須下架無能的民進黨政府」，林士峰強調，「民進黨是好的在野黨，但是卻是不合格的執政黨。11月26日一定要出來投票，一起翻轉台灣的未來」。