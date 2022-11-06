九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「六都」更是萬眾矚目。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（6）日就公布了台南市長的最新民調，其中現任台南市長黃偉哲的支持度高達61.1％奪下冠軍，引發討論。

吳子嘉6日在網路節目《董事長開講》中公布了《美麗島電子報》最新的台南市長民調，從結果中可以看到，在黃偉哲的施政滿意度中，有75.6％的民眾滿意、18.2％的民眾不滿意，而在黃偉哲的信任度中，有78.0％的民眾信任、有14.9％的民眾不信任。該份民調更分析了台南市長選舉的民調支持度，黃偉哲更是拿下了61.1％的支持度，奪下冠軍。

至於國民黨謝龍介支持度則為15.7％、無黨籍林義豐2.4％、許忠信2.1％、吳炳輝0.0％。吳子嘉最後也坦言，「黃偉哲這次目標爭取的得票率，希望能夠站上60％以上邁進，而他希望贏的票數是20萬以上，而台南創下最高的得票率是賴清德的72％」。