縣市長投票日即將登場，根據媒體一份全台「縣市政黨支持度」網路大調查，結果發現民進黨在高雄市和台南市支持度最高，都突破3成；台東縣民則最挺國民黨，為38.38％。

根據《菱傳媒》今(12日)公布的全台「縣市政黨支持度」網路大調查，目前在全台19個縣市中，藍、綠支持度呈現五五波的盤勢。藍營在新竹、苗栗、彰化、南投、花蓮、台東、嘉義市等7縣市領先；綠營則是在桃園、台南、高雄、嘉義、屏東等5縣市縣居優勢。其中，民進黨在高雄市支持度33.33％和台南市30.19％，支持度最高；台東縣民則最挺國民黨，為38.38％。

該網站分析指出，基隆、台北、新北、新竹、台中、雲林、宜蘭等7縣市，雙方互有領先，但都在誤差範圍內；綠營除了基隆和新竹等兩市目前持續纏鬥外，其他都呈現相當的落後幅度。民眾黨則在各縣市都穩坐老三的位置，全台共有台北市及新竹縣、市三個地方支持度超過1成，最高的是新竹市的16.78%，接著是台北市14.28%、新竹縣10.04％。

該民調是委託皮爾森數據負責執行。針對全台19縣市年滿20歲以上之網路人口，從6月28日至11月9日為止，每周進行5天，當中有效樣本最高2940份、最低1449份，在 95%信心水準下，抽樣誤差最高為正負2.60%、最低在1.81% 以內。