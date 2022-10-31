高雄捷運日前開出職缺，不過卻被質疑薪水條件過低，司機員月薪僅約3萬元，客服員、維修員月薪也在26K至29K之間。高捷公司對此回應，敘薪符合南部行情，引發熱議。有網友就好奇發問，高雄有哪些職業屬於高薪？沒想到許多網友指出，過去曾為國營企業的中國鋼鐵公司給薪最大方，「進去後相親橫著走」。

高捷公司在求職平台的徵才資訊顯示，各類的維護員、維修員月薪都在26K至29K，其中薪水最高的輕軌列車駕駛也僅3萬元，相較北捷、中捷、機捷的薪水都輸人一捷。高雄捷運公共事務處處長王柏雁回應，「我想我們高捷公司在各項職位的敘薪，都是有符合我們南部市場的一個行情。」之後高捷才又改口稱，已積極研擬調薪方案。

原PO在PTT發文表示，高捷公司前幾天的「符合南部行情」讓全台灣的網友都相當傻眼，不過這也讓他相當好奇，「高雄有甚麼職業是高薪der（的）？」好奇到底哪些職業的薪資在高雄算是領頭羊。

對此，許多網友紛紛回應，「軍公教、國營、醫生」、「公職」、「公股銀行、醫院」、「長春化工跟長榮跑船，這兩個高雄驕傲」；其中網友公認的高薪職業就是中鋼，「中鋼阿，進去後相親橫著走」、「問就是中鋼」、「中鋼不香嗎？」、「中鋼平均年薪300萬」、「中鋼，但待久才有感」。