高雄市長選舉，進入最後衝刺階段。高雄市長陳其邁終於和Q版人偶「陳小邁」合體了！才知道「陳小邁」人氣也很高。陳其邁的阿蓮田寮後援會也在今天（6日）成立，陳其邁細數2年來建設，強調行政院已同意開闢台39線阿蓮通往仁武路段，也積極爭取高科聯絡道往東延至阿蓮的台19甲線。

陳其邁今(6日)在臉書粉專貼文表示，和「陳小邁」合體了！這幾天Q版人偶「陳小邁」和他分別四處跑，今天終於見到面，才知道，「陳小邁」人氣也很高。

另外，阿蓮田寮後援會也在今天成立，陳其邁指出，這兩年，阿蓮、田寮生活有進步，我們還要持續更好。對阿蓮交通很重要的台39線南延（阿蓮至仁武），行政院已經同意要做，串聯大台南沙崙、阿蓮、仁武，以及沿線產業園區，直達高雄市區，居住就業生活更方便；高科聯絡道東延至阿蓮（台19甲線），也正在規劃爭取當中。

陳其邁表示，田寮風景區全國有名。市府這兩年把月世界風景區整建好，周邊水利、道路都改善，舉辦熱氣球活動人山人海，讓許多外縣市朋友都來買伴手禮農產品。楠梓我們趕進度，言出必行讓台積電進駐，帶動世界大廠來高雄投資。

陳其邁表示，楠梓運動中心已經動工；楠梓就業人口多，規畫1500戶的清豐安居社會住宅。整體社宅規畫，我們規畫年底將會動工7000戶；小港林園線預計年底動工，國道7號環評剛過關；高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道，預計年底動工；小港的公園綠地像是漢民公園、坪鳳公園也進行整修整建。

陳其邁表示，補選剛當選時，很多人都睜大眼睛在看，他們怎麼把進度趕回來？現在他們做到好多外縣市朋友都羨慕。大家的事，就是市長的事，為了高雄的好將來，我們一起再拚四年！