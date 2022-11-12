高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，對於經歷這場發表會後是否能突破前市長的陳菊障礙？陳其邁沒有正面回答，他僅表示，努力做、認真面對比較重要，請民眾繼續支持他，一起把高雄變得更好。

對於給自己的表現打幾分？陳其邁在會後接受媒體聯訪時說，打分數的事情由市民決定，請民眾支持他，讓高雄繼續進步、變得更好。選舉印證人民才是真正的頭家，他謙虛、謙卑地傾聽民意，請大家繼續支持他。讓他有機會把人生最精彩的歲月，奉獻給最心愛的高雄。

談到突破陳菊的障礙？陳其邁說，努力做、認真面對比較重要，這兩年時間過得很快，城市競爭力從六都的最後一名進步到六都的第二名，這是民眾與市府同仁共同努力的結果。有時候，過程比結果重要，只要盡心盡力，認真努力打拚，實實在在地做事，他覺得過程最重要。

至於國民黨高雄市長候選人柯志恩提到陳其邁稱呼她是柯女士，這顯得過於生疏。陳其邁說，他在選舉時不會做負面批評，過去在與韓國瑜競選時就是這樣。這是他的選舉風格。剛才他也跟柯委員說：好像變得黑一點，不過，南台灣的太陽就是這麼大，冬天就是這麼溫暖。

談到經歷這場選舉，政壇的下一步？陳其邁表示，沒有下一步，下一步是趕到台北助選。