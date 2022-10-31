啟思民本基金會今（31）日舉辦了「民本調查－國家前景大調查」發佈記者會，由國民黨立委江啟臣擔任主持人，與會者有國民黨立委李貴敏、前海基會副董事長兼秘書長高孔廉、啟思民本基金會執行長黃子哲及前行政院政務委員朱雲鵬以視訊參與。朱雲鵬表示，現在美中關係不好，恐會製造許多事件，台美關係越好，就表示未來非常危險，就連台灣女性可能都要當兵，引發討論。

啟思民本基金會今日公布的民調中，有對於蔡英文未來一年的表現評估是樂觀還悲觀，平均得到4分。對未來一年的兩岸關係改善，是樂觀？還是悲觀？平均僅得到2.6分。對於未來一年的台海是否和平穩定，平均得到3.1分。未來一年的台美關係取得4.7分。美國與中國大陸未來一年是否能趨向和緩，取得3.0分。

而東吳大學巨量資料管理學院講座教授、前行政院政務委員朱雲鵬看完民調後嚇了一跳，直言現在台灣人民對立非常嚴重，甚至對蔡英文的看法兩極化，令人憂慮。同時朱雲鵬也指出，當美中關係越壞，台美關係越好，就表示未來非常危險，因為美中關係變壞會製造很多事件，導致讓第一顆子彈成為不得不的選項，從烏克蘭的例子也可以看到，北約40年來一直東擴，要擴到烏克蘭。

最後朱雲鵬更說，若台美軍事合作會變強，台灣兵役會延長，就連台灣女性可能都要當兵，準備打仗。朱雲鵬也提及，「抗中保台」可能在選舉時對民進黨有利，但若真的兵役要延長了，武器要來了，究竟戰爭對哪個政黨有利？朱雲鵬也建議民進黨，以「維持現況」來謀求兩岸和平。