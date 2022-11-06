民進黨台北市長候選人陳時中昨天問對手蔣萬安、黃珊珊對「新竹換台北」的棄保之說有何看法，還稱中廣董事長趙少康是蔣萬安的最大側翼，趙少康今天以陳時中一句「我已經不是我的我」，反諷稱「我趙少康就是我的我」。

趙少康今天下午出席北市議員徐弘庭競總成立大會時受訪指出，蔣萬安當然表現很好，很多民調顯示蔣萬安都是第一，大家都看得出來，昨天三個候選人都很努力、盡力，蔣萬安表現不錯、也很用功，稿子都內化變成自己的。

趙少康說，另外對手詰問的題目猜到了，陳時中問蔣萬安棄保的問題，其實事先都猜到，只是一開始以為是黃珊珊問，因為如果是棄保，黃珊珊是大受害者，陳時中會是棄保的最大受益者，綠營歸隊、陳時中受益，「結果陳時中居然笨笨的問這個問題。」

趙少康認為，這個問題不應該是陳時中問的，結果陳時中被蔣萬安倒打一把，哪有對自己對有利的棄保，反而拿出來問，還拿出來挑戰別人。趙批評「他在想什麼我真的不知道，以陳時中問這個問題，他的智慧跟他的判斷力就不足以當台北市長」。

至於陳時中批趙少康是蔣萬安的最大側翼，趙少康指出，「我覺得他是想要貶低蔣萬安跟我啦，結果他是羞辱他自己」。

他更引述陳時中稱「我已經不是我的我」，他反譏，「我這邊告訴陳時中，我趙少康就是我的我，我自己的主意，我一輩子從來沒有做過任何側翼，我有我自己的主張、自己的意志、自己的堅持，蔣萬安有他自己的看法」。

趙少康酸說，可能民進黨、陳時中很多側翼，1450一大堆，所以陳時中認為每個人都有側翼，不是每個人都像陳時中一樣，也不是每個人都像民進黨一樣。