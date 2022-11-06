台北市長電視辯論昨落幕，民進黨候選人陳時中點名對手蔣萬安、黃珊珊表態兩岸關係，結果被兩人反殺，遭外界質疑民進黨的抗中保台牌已無效，根本是搬石頭砸自己的腳。蔣萬安今天痛斥，民進黨每一次談到兩岸關係，就是「綠能你不能」，一路走來始終雙標。

蔣萬安今天上午陪同北市議員候選人李彥秀到內湖737市場掃街。談到昨日陳時中打抗中牌，他重申，每一個熱愛自由民主的台灣人都一定會恪遵中華民國憲法，堅守中國民國的主權，堅定的捍衛台灣的自由、民主、法治、人權等價值，他的立場非常堅定。他反譏，但是民進黨每一次談到兩岸關係，就是「綠能你不能」，一路走來始終雙標。

蔣萬安舉例，一方面指控BNT在深圳分裝、上海代理，一方面又允許高端的第二期臨床試驗交由中資來辦理；一方面去出征在對岸工作的藝人朋友說親中賣台，二方面卻又看著自己黨內同志到中國大陸，用「中國台灣」的身份大賺人民幣， 然後全黨上下全面噤聲，這個民眾看在眼裡，才會覺得「綠共一家親，所言不假」。

針對昨日辯論會表現，外界認為蔣萬安表現最好，但也有人批評像學生在演講，蔣萬安對此表示，每個人都有不同的看法，他就是在選舉行程空擋把握時間做最好的準備，也在辯論會上用有限的時間做最好的闡述，跟大家報告自己對台北市政未來擘畫的願景和藍圖，一切評價就交給市民。

另外，民進黨台北市長候選人陳時中行程只有早上在台北，其他時間到外縣市，遭質疑棄守台北、尋求同溫層溫暖，蔣萬安說，自己不清楚陳時中的想法，但是昨天辯論會上，陳還是非常關心很多政治、意識形態的問題，他希望能夠回歸到選戰的主軸，市民關心相關市政公共的議題討論。