年底九合一選舉倒數不到一個月，「兩岸議題」也成為藍綠兩黨年底選戰關注焦點，而民進黨台北市長候選人陳時中主張「抗中保台」；國民黨的蔣萬安則堅持「不懼戰、不求戰」；無黨籍的黃珊珊則言明非到最後關頭，絕不放棄溝通。因此近日就有一份最新的民調指出，對於兩岸關係是否會影響到九合一選情，有66.4％的民眾認為「會影響到年底的縣市長選情」，只有27％的民眾認為「不會影響」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》27日起進行網路民調，針對兩岸關係是否會影響到九合一選情，台灣民眾對這件事情的看法，截至29日晚間20時，已有約5000人參與投票。對於「你認為兩岸關係會影響到九合一選情嗎？」，有39.3％的民眾認為「一定會」、有27.1％的民眾認為「可能會」、有15.7％的民眾認為「不太會」、有11.3％的民眾認為「完全不會」、有6.6％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該份民調也調查了「你會關注候選人的兩岸立場嗎？」，有42.5％的民眾「非常關注」、25.0%的民眾「還算關注」、15.6％的民眾「不太關注」、12.3％的民眾「完全不關注」、4.6％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。