民眾黨新竹市長候選人高虹安4日一早到經國路與民主路口，向路過民眾道早安，針對前高雄市長韓國瑜等藍營大咖明將為對手林耕仁輔選，高虹安表示，新竹市民選人不選黨較多，選民對藍綠過去執政或藍綠惡鬥有不同想法，市民也有自己的判斷選擇，也呼籲民眾11月26日出來投票。

針對韓國瑜等人明將到新竹為林耕仁站台，是否會擔心藍營回流？高虹安說，其實新竹市的選民，選人不選黨的觀念其實滿多，相信這次選舉，尤其在新竹市，選舉相當白熱化，過去新竹市民對於藍綠惡鬥，或者是在這裡執政許久的一些問題，可能會有不同想法，所以不管是藍營的哪個大咖來站台、造勢，市民自己也都有判斷做選擇，呼籲大家11月26日可以出來，投給最適合的候選人。

而對手林耕仁、沈慧虹質疑她在許多問題上迴避、拿不出實證，上繳民眾黨的60萬元收據在哪裡？對此，高虹安認為很奇怪，她明明就沒有任何的迴避，每次在講這些問題也都有告知，像昨天祕書長謝立功也親自出來說明，黨的所有募款責任額都是合法合規完成，所以不知道一直要別人提出單據，到底是要提出什麼，可否明確說明？

高虹安也進一步指出，再加上先前雙方陣營在質疑她科智領雙薪的時候，也是沒有任何證據就指控，同時還要求她要拿出繳稅的憑證，她認為這真的滿奇怪的，一直找別人沒做過的事情，然後要求別人找出證明，這樣的態度也滿令人匪夷所思，希望還是回歸到正面選舉，不要一直做奇怪的質疑。