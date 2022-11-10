新竹市長候選人高虹安昨爆身體不適住院，後來高上傳打點滴的照片報平安，有美女醫師稱號的心臟外科醫師吳欣岱表示，在急診工作的時候，很討厭那種啥事都沒有就說要打點滴的人，因為點滴其實就是葡萄糖水或是生理食鹽水，好手好腳的人，為什麼不自己喝水呢？引起網友熱議。

吳欣岱昨在臉書發文表示，她在急診工作的時候，很討厭那種來了什麼事都沒有，只說要打點滴補一下的人。點滴的內容物就是葡萄糖水或生理食鹽水，好手好腳的為什麼不自己喝水補充呢？常有人把醫院當作避難所，躲避生活上的壓力，或有人貪小便宜，來急診過水領保費。

吳欣岱指出，這樣的人可能真的有什麼壓力或煩心的事情，但來醫院拍照打卡一趟，醫療人員要處理多少文書工作，健保又會有多少支出，更不要說新冠肺炎爆發以後，醫院的規矩變得更多，非常麻煩。

貼文引起網友討論，「完全說出一線醫護人員的心聲」、「當兵時，醫官說要打生理食鹽水、不如去喝瓶運動飲料」、「從打點滴看出端倪」、「好手好腳為什麼不自己喝水，我支持你把這句貼在全台每間醫院和診所前」。