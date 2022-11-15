日本SHARP公司日前在官方推特舉行一項「最討厭做的家事」問卷調查，得到上萬人廣大迴響，也獲得眾多令人意外的回答。

據日媒FNN報導，調查結果中，大家最討厭做的家事包括了打掃浴室、清理排水口、洗棉被套、洗焗烤料理的食器、整理居家用品、驅蟲、煮飯、洗便當盒、曬衣服、收納洗好的衣服、除草、驅蟲、洗碗、擦地板、洗廁所、洗水壺、收拾垃圾、燙衣服、處理洗碗機用水等回答。

上萬件回答當中，「掃地拖地」與「洗衣曬衣」佔前一、二名，不過也有較令人意外的答案，像是「清潔窗框、補充家庭號洗潔劑」等。而也有些清掃達人在回答中分享他們的打掃撇步，像是如何擦拭浴室鏡子水垢、清理排水口等，討論熱烈。

也有不少問卷調查參與者表示，看到大家討厭做的家事跟自己的差不多，有種安心的感覺。SHARP公司表示：「已聽到萬人們的心聲，今後會積極將調查結果運用在未來的產品開發上，也歡迎同業參考。」

另一方面，台灣的家事與打掃服務業者們紛紛超前部署，打出折扣或送紅利等年前早鳥優惠，如HoHo主推居家兩大難清潔空間「廚房+浴室」重點清潔，以及沙發布清潔等。生活大管家則推出預約大掃除550元/hr、辦公室清潔、消毒等各類專案優惠。