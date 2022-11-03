台南市議員、台南市長候選人謝龍介3日前往台中視察台中捷運，台中市長盧秀燕全程陪同並說明。謝龍介大讚台中捷運停車時平穩程度令人驚艷，非常友善長輩，對廁所的清潔度更是讚譽有加，稱拿下口罩深呼吸都沒有聞到異味。謝龍介表示，目前台南是六都唯一沒有捷運的地方，未來若當選市長會努力迎頭趕上。

謝龍介3日上午由台中市長盧秀燕陪同考察台中捷運，謝龍介說，台中捷運目前是他心中第一名，停車穩定度幾乎無懈可擊，對長輩搭捷運有很大的助益，相當難能可貴；廁所的乾淨度也讓人印象深刻，他特地拿下口罩在廁所裡深呼吸，竟沒有一點味道，親子廁所也設計得很好。

盧秀燕表示，這條捷運是桃園以南、高雄以北第一條捷運，興建經費約600億元，秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」的精神，去年4月順利營運，不單是捷運，市府也串聯多種運具，打造有特色、節能減碳的城市交通，打造「交通任意門」。

盧秀燕指出，台中綠線跟台北木柵線一樣是中運量系統，台中市把中運量車廂加寬、加高，讓乘車環境更舒適，還有智慧管理減少人力及環保節能減碳的建置，也藉由YouBike2.0等交通運具轉接，目前台中市Youbike站點已從325站增加到1200餘站，且前30分鐘免費，讓出捷運站的民眾可以騎乘Youbike到目的地。

謝龍介強調，台中捷運在站體設計、搭車舒適度、清潔度都令人驚艷，建築節能減碳到文創設計的理念也都很好，未來台南市蓋捷運可以借助台中市的經驗，不需要蓋了又改「事倍功半」，相信台南一定會迎頭趕上。