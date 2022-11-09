謝龍介回擊，強調自己資產均合法取得、依法申報，一路走來攤在陽光下。(謝龍介競選總部提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨台南市長候選人謝龍介昨天針對IKEA落腳嘉義、「跳過」台南，質疑台南投資環境不好，遭黃偉哲陣營反酸「如投資環境不好，為何謝龍介夫婦4年增加投資19筆不動產？」今更進一步質疑謝於台南市蛋黃區大舉購置房產，錢從哪來？

謝龍介回擊，自己一路走來，財產都攤在陽光下也都如實申報，請黃市長不要轉移執政不利的焦點。他說，從政20年來，不動產從近百筆，到現在少4、50筆，這20年來都是民進黨執政的眼皮底下，自己資產縮水一半，但無怨無悔，繼續從事有理想的政治活動，不像民進黨很多人，現在資產都比他多很多了。

謝龍介說，黃偉哲市長不直接面對並檢討，只會拿出轉移焦點以及抹黑潑髒水本事，故意帶風向，將可促進就業的「企業投資」與「私人投資」混為一談，難怪執政4年，只見台南人口外移、投資不興。

黃偉哲競總發言人李退之說，依照謝龍介財產申報內容，謝龍介夫婦並無經營任何投資事業，如何取得44筆不動產？錢從哪來？有義務向台南市民說清楚。他說，謝龍介昨在網路節目辯解「持有的不動產愈來愈少」、「買的都是2、30年老房子」，但從謝龍介擔任公職後，取得不動產數目逐屆增加，今年2月仍購進房產，謝龍介不是「只買2、30年的老房子」，而是「2、30年老是在買房子」。

李退之指出，謝龍介財產申報顯示，他在2006年第1次擔任市議員，取得5筆不動產、第2屆市議員再增5筆、2015至2017年增加取得15筆，近4年更增加取得19筆不動產，合計44筆，「財產愈來愈多，哪來愈來愈少？」李退之表示，謝龍介反對市府在蛋黃區興建只租不賣的社會公宅，自己卻在蛋黃區大舉購置房產，根本是罔顧居住正義的「炒地王」。

謝龍介強調，自己所有資產均合法取得、依法申報，一路走來都攤在陽光下，沒有不可告人處，感嘆對照民進黨許多政治人物，20年來資產暴增，強調當選後，將全面清查近年發包以及規畫中重大工程，並恢復蘇南成老市長時代的「馬上辦中心」，所有該移送法辦的貪官汙吏，決不寬貸。