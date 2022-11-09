前高雄市長韓國瑜與前台中市長胡志強負腳傷來挺豐原「媽祖婆」！（陳世宗攝）

前台中縣長廖了以，整個晚上從頭坐到尾，力挺張瀞分。（陳世宗攝）

第四選區11搶5戰況激烈 胡志強負傷為張瀞分拉票

九合一大選進入最後衝刺！台中市市議員第四選區爭霸戰11搶5空前激烈，張瀞分選情陷入危急，立委江啟臣9日晚上「鄉民啟議」第五站特於豐原樂天宮舉行，除由媽媽市長盧秀燕發表她這四年來的建設成果外，特找來前高雄市長韓國瑜蒞臨開講，前台中市長胡志強負腳傷來挺豐原「媽祖婆」！

台中市議員候選人張瀞分今晚在樂天宮舉行音樂晚會，由立委江啟臣主持，現場共有1300張椅子坐無虛席；台中市長盧秀燕先到場助選，隨後因趕行程先行離開，韓國瑜、胡志強等陸續到場。

韓國瑜大進場受到支持者熱烈歡迎。韓國瑜指出，他們在雲林從政多年，鄉下地區的民意代表都是用生命在服務選區；張瀞分大姊全年無休，這次選舉相當激烈，他拜託所有好友，讓台中市議會老幹新枝的結合更加完美，讓專業的張瀞分繼續監督市政。

前台中市長胡志強一進場就與張瀞分大擁抱，他說感謝市民支持讓他服務13年，這幾日趕場腳傷不適回家跌倒、臉部朝地；「阿姑」張瀞分電話中叮嚀他多休息、不要來；阿姑信心十足的說：「你不要擔心，我一定當選給你看」。但他無論如何還是要來。

胡志強展現他的胡氏幽默說，我跟大家懇求、哀求，豐原不能沒有張瀞分，我當了13年市長我知道，她是全台最認真的民代。張瀞分可以為了豐原建設跟他在市議會「翻臉」，豐原媽祖婆一定要當選啦！