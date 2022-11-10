昨(9日)綠營側翼流傳一份偽造文件，指稱國民黨計畫找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對「黑金、賄選、桃色」議題潑髒水，增加選民仇恨值，該文件甚至偽造了蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷、李德維的簽名。民眾黨新竹市長高虹安今(10日)在臉書發文批其心可議，聲援徐巧芯外，也對這種恐怖抹黑攻擊感同身受，她更PO出無良公關造謠群組作圖攻擊高虹安，還說要「寫嚴重點」，令她譴責綠營側翼惡意造假抹黑。

高虹安指出，據徐巧芯所述，包含無良公關、杜承哲醫師等側翼，共有20-30人參與造謠。綠營大規模造謠不是單一事件，實際上早已成為抹黑產業鏈。綠營中央廚房下達指令，綠營側翼名嘴紛紛跟上，毫無公民社會素養，連基本查證都不願意進行，隨意對他人進行人格抹殺。

高虹安表示，陳時中競辦表示，此事件與競辦毫無關係，也從未有人與無良公關討論此事。但根據綠營內部群組討論，無良公關事後迅速關閉粉專，甚至有截圖流出指是阿中競辦要求的，怎麼會沒有人跟側翼討論？平常靠側翼抹黑別人、出事就棄車保帥，原來綠營是這樣選舉的。

「這種恐怖的抹黑攻擊，其實我也感同身受。」高虹安強調，過去幾個月來抹黑她的相關事件已達到40件以上，從一開始的新竹棒球場會勘，到鸚鵡綁鐵鍊、世界高中演講、公廁免治馬桶、北一女插班、北一女樂儀旗、內線交易、博士論文、資策會、中共同路人，再到最新的造謠私生活，太多太多了。抹黑一來再來、永不停歇，翻車無所謂，快速翻篇就好。難道錯誤的誹謗都不用道歉負責？這是對社會大眾最不良的示範。

高虹安說自己參與政治的初衷，就是想改變台灣的政治文化。月底選舉就是台灣社會的集體自救，造謠抹黑絕對不能成為台灣選舉的主軸，要用選票下架造謠抹黑的政黨與候選人。相信台灣人的眼睛是雪亮的，正義終將獲得最後的勝利。「徐巧芯加油，我們絕對不能被造假抹黑打敗！台灣絕對不能被民進黨的造謠產業鏈打敗！」

她並在後記中提到：附圖截圖就是此次事件綠營側翼無良公關等人造謠的同一個群組，可以看到群組內作圖攻擊高虹安，還說要「寫嚴重點」，不僅如此，綠營側翼還宣傳先前「以為是」新竹在地人自發性的新竹改變大聲說活動，再加上先前沈慧虹團隊洽談網紅業配的截圖，原來新竹八年的改變，背後難道是靠側翼網紅大聲說嗎？