針對民眾黨新竹市長候選人高虹安昨住院，國民黨林耕仁找人送水果到高辦，未料高虹安向醫院請假密會楊文科，再度引發藍白合聯想。林耕仁10日對此表示，楊文科昨已說明，高虹安是用立委身分拜訪，事後楊也透過幕僚表示唯一支持正藍軍林耕仁，強調沒有藍白合問題。

延續昨日揭弊主軸，林耕仁10日在競總開「新竹棒球場偷工減料」記者會，針對楊文科先前為林耕仁站台，昨卻與高虹安會面是否會尷尬？林耕仁說，縣市合作是未來的常態，過去他也常拜訪楊文科請益，楊也給他很多指導方向，昨高虹安拜會楊文科是以立委身分，楊文科事後也說唯一支持林耕仁，所以沒有藍白合的問題。

對於高虹安不惜向醫院請假也要見楊縣長，林耕仁則說，昨天早上聽說高虹安住院，後來到楊縣長那邊，「我們也很訝異」，但還是要祝福高委員身體健康，早日康復。至於是否有與楊縣長通電話？林耕仁說，楊縣長有透過幕僚向他表示，「唯一支持林耕仁 」。

林耕仁也強調，選舉應回歸到市政、政策面，楊文科是國民黨提名的新竹縣長候選人，立委來拜會他不多加評論，但楊文科已說過支持林耕仁，這很清楚，沒有見縫插針的問題。

高虹安跟楊文科見面是談竹竹合併，但為何不是找林耕仁？林耕仁說，楊縣長說「支持國民黨唯一提名的新竹市長林耕仁」，所以不會有任何見縫插針機會，他也會不斷與楊縣長保持聯絡，針對交通、科技、環保、飲用水議題攜手合作。

林耕仁也說，現在談竹竹合併又回到「因人設市」的問題，新竹市45萬人口、新竹縣57萬人口，談合併不符法規條件，所以要先從合作開始，先前拜訪楊縣長也都有針對交通等上述問題討論，他認為要先透過合作解決，再依法談合併。

最後，針對民進黨新竹市長候選人沈慧虹邀各陣營候選人展開市政辯論，林耕仁則表示，他已登記兩場政見發表會，選舉是要把願景政策讓市民知道，而非用辯論吵架的方式爭取認同。