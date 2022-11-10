據中廣與蓋洛普公司10月31日公布的新竹市長民調顯示，民進黨參選人沈慧虹以及民眾黨參選人高虹安皆為25.96%，國民黨參選人林耕仁則以14.04%落後兩人。由於高虹安近日捲入助理費等疑雲，資深媒體人韋安透露，民調界朋友分析，支持高虹安的中間選民已部分流失到沈慧虹那邊。

連日猛打高虹安的林耕仁，8日突然在競總主委許修睿及榮譽主委林政則陪同下，宣布即起不再攻擊高虹安，回歸用政見與城市願景為主軸的選戰，希望重新凝聚藍營支持者，不過仍會持續監督民進黨。不過外界仍高度關注，高虹安選情是否會因此出現變化。

韋安今(10)日在臉書指出，據民調界朋友分析，原本支持高虹安的中間選民，目前有一部分流失到沈慧虹那邊。韋安認為，高虹安最近的表現同情值增高，但清廉值已變渾濁。韋安斷言，新竹選情還是綠營得益，贏面大。

針對林耕仁休戰高虹安，國民黨知情人士表示，黨務系統與黨內有人提醒林競總，這次選舉北桃竹苗都是3腳督選戰格局，林強打高恐連帶衝擊其他縣市藍白支持者整合挺藍意願，讓綠營在此4縣市漁翁得利，林耕仁競總才決定收手。