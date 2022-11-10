新竹市長選戰激烈，連日猛打民眾黨候選人高虹安的國民黨候選人林耕仁，8日突然在競總主委許修睿及榮譽主委林政則陪同下，宣布即起不再打高，引發熱議。臉書粉專「工程師看政治」表示，林耕仁趕緊收手是對的，否則不僅拿不到泛綠與中間選民支持，還會失去自己部分原有支持者，讓外界對國民黨的負面印象還會外溢到其它縣巿去，更重要的是其公司的黑歷史會被放大檢視，「與魔鬼交換條件，代價通常是自我毀滅」。

擁有3萬名追蹤者的「工程師看政治」昨（9）日發文表示，林耕仁終於停止抹黑攻擊，這是對的，雖然外界對他一片酸言酸語，但此時收手，總比一錯再錯來得好，否則被酸為綠營側翼的他，會有五大損失，一是拿不到泛綠支持，二是得不到中間選民的票，三是失去自己部分原有的支持者，四是公司的黑歷史被放大檢視，五是對國民黨的負面印象會外溢到其它縣巿去。

針對林耕仁的言行，該粉專直言：「為了維護生意，反而失去了太多東西。與魔鬼交換條件，代價通常是自我毀滅。希望他記得此次教訓，不要再為別人作工具。」

另外，該粉專也對高虹安喊話，如果敗選，所有這些指控，過了投票日就會消失，不用擔心太多，只是12億爛工程的事會沒完沒了，新竹政局也會跟著一起敗下去；但如果勝選，未來的生涯還是會有這些抺黑攻擊，或許連私生活都不得安寧，不過卻可以為新竹政局帶來一些改變，讓大家還能有一點指望。