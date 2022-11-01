中廣董事長趙少康昨（10月31日）公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安與民進黨候選人沈慧虹，兩人都拿到25.96％支持度，尚未決定者也從上次調查的32％降到26％，且沈拿到較多年輕票，讓他直呼「大吃一驚」，也呼籲新竹藍白棄保與否，「雖然是痛苦的抉擇，但國民黨必須做出考量」。此話引發熱烈討論，藍營支持者意見紛歧陷入內戰。

趙少康昨日在臉書發文指出，中廣委託蓋洛普徵信所做的新竹市長民調結果顯示，高虹安、沈慧虹民調竟然打成平手，上次尚未決定有32％現在降低到26％，看起來這6％原本不表態的人，開始轉向支持沈，所以現在「雙虹」各拿25.96％，平分秋色；目前年紀輕的支持沈比較多，中年齡層支持高比較多。最後20幾天都有翻轉的可能，結果究竟如何非常難說。

這個結果讓趙少康直呼「令人大吃一驚」，強調目前趨勢看來沈慧虹後勢看漲，國民黨必須開始考慮要不要讓沈當選，還是要穩住基本盤的政治考量。趙並舉2014年民進黨台北市長之戰禮讓柯文哲為例，呼籲國民黨要開始思考是否保留棄保彈性的問題，「雖然是痛苦的抉擇，但國民黨必須做出考量」。

此文引發熱烈討論，湧入約300則留言，多數網友支持國民黨「棄林保高」，「林耕仁跟著打高虹安真是好笑到極點」、「國民黨已經這麼慘了還在老大心態，難怪輸不完……怨不得誰」；但也有部分網友認為應團結挺林：「請國民黨主席以大局為重」、」、「民進黨的基本盤就那麼多，藍白分裂就是讓民進黨永遠執政，這次是拉下民進黨的好機會，國民黨好好思考清楚，不要錯失了機會」、「我個人認為高的學歷很棒，但是首長的歷練不足，應該再磨練一下」、「藍營不該分裂，應全力挺林耕仁」。