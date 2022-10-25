高雄市仁武警方日前接獲鳥松區仁美郵局人員通報，有一名黃姓女子要匯款75萬元給不明人士。警方到場後，了解這是典型的假軍官與女子談戀愛，要求女子匯款的案件，苦口婆心地勸說女子不要匯款，以免上當。
黃女在網路上結識一名自稱伊拉克軍官的男子，名為「詹姆士」。雙方僅透過通訊軟體傳訊息聊天，不到1個月詹姆士便以老婆稱呼黃女並承諾會來台灣見面。
不過，近日詹姆士突然表示要寄包裹到台灣，但因為海關費用問題需要黃女協助，同時，騙徒以另一組帳號假扮聯合國快遞向黃女要求匯款75萬元才能順利將包裹通關。黃女上當，21日前往郵局匯款。所幸郵局行員察覺有異，通報員警到場阻止這場騙局。
經警方解說，黃女才知道被騙了，差點匯出75萬元，她頻頻向警方表達謝意。警方也呼籲，近來詐騙頻傳，包含台電或中華電信致電家裡，佯稱欠費等問題，或以假購物要求解除分期等。請民眾提高警覺，切勿上當。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。