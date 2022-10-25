高雄市仁武警方日前接獲鳥松區仁美郵局人員通報，有一名黃姓女子要匯款75萬元給不明人士。警方到場後，了解這是典型的假軍官與女子談戀愛，要求女子匯款的案件，苦口婆心地勸說女子不要匯款，以免上當。

黃女在網路上結識一名自稱伊拉克軍官的男子，名為「詹姆士」。雙方僅透過通訊軟體傳訊息聊天，不到1個月詹姆士便以老婆稱呼黃女並承諾會來台灣見面。

不過，近日詹姆士突然表示要寄包裹到台灣，但因為海關費用問題需要黃女協助，同時，騙徒以另一組帳號假扮聯合國快遞向黃女要求匯款75萬元才能順利將包裹通關。黃女上當，21日前往郵局匯款。所幸郵局行員察覺有異，通報員警到場阻止這場騙局。

經警方解說，黃女才知道被騙了，差點匯出75萬元，她頻頻向警方表達謝意。警方也呼籲，近來詐騙頻傳，包含台電或中華電信致電家裡，佯稱欠費等問題，或以假購物要求解除分期等。請民眾提高警覺，切勿上當。