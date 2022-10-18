花蓮鳳林鎮一名72歲陳姓阿嬤接到詐騙集團假冒姪子來電，表示急需20萬元投資開公司，將現金匯款至指定帳戶後才驚覺自己受騙，經員警通報銀行將匯款單抽出並取消匯款，成功保住阿嬤的養老金。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮鳳林鎮一名72歲陳姓阿嬤日前接到詐騙集團假冒姪子來電，表示急需20萬元投資開公司，不疑有他將現金匯款至指定帳戶後，通知姪子可領錢才發現自己遭詐騙，員警獲報立刻電話通報銀行將匯款單抽出並取消匯款，成功保住阿嬤的養老金。

陳姓阿嬤日前在家裡一通自稱姪子的來電表示需要20萬元投資開公司，請她到農會臨櫃匯款指定帳戶，並指導她應變櫃檯人員起疑的話術。

陳姓阿嬤接到電話後不疑有他，先到富源郵局領錢，再帶著大量現金至富源農會分部臨櫃匯款至指定帳戶，回到家電話通知姪子可以領錢時，姪子卻否認要求匯款一事，此時，阿嬤才驚覺自己受騙，急急忙忙得跑進富源派出所報案。

當時在富源派出所擔服值班勤務的警員潘可浚透過陳姓阿嬤了解整件事情的過程後，便立即電話通報富源農會分部，經農會確認匯款遭詐騙屬實後，便將匯款單抽出並取消匯款，隨後阿嬤去農會領回現金後，頻頻感謝警方及農會行員協助攔阻詐騙集團騙走她的養老金。

鳳林警分局長簡宏龍表示，通常詐騙被害者都是高齡長輩，且畢生積蓄被騙後時常一去不復返，呼籲民眾接到不明電話、簡訊或包裹時，務必提高警覺，如有任何疑問需警方協助，請立即撥打110電話或165反詐騙專線諮詢，以利警方立即前往協助處理。