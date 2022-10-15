一週內，副總統賴清德今下午將2度到花蓮，前往玉里鎮，為黨籍縣長候選人Kolas Yotaka站台，遭藍營怒轟「地震怎麼沒看到賴清德來？」為此Kolas今澄清，上週競總成立後，賴副總統就轉往天主教花蓮教區主教公署，因地震花蓮南區天主教堂被震毀，賴副總統親自捐款給天主教會，希望拋磚引玉，Kolas希望大家為危樓重而努力，並非政治上一堆「歪樓」言論。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）上週六成立競選總部。隔一週，今天下午將在玉里老家成立南區競選總部，這裡也是Kolas成長的所在。副總統賴清德到場力挺。

不過，短短一週，賴清德二度搭公務飛機到花蓮，引起地方關切。國民黨花蓮縣黨部也質疑，賴清德花蓮地震沒來？卻利用國家資源搭公務飛機，為選舉政黨輔選而來！藍營再轟，賴副總統到「玉里」災區，助講內容直批辛苦救災的地方首長，把政黨利益放到前面，「請不要低估花蓮人智慧。」

針對國民黨言論，Kolas表示，上週競選總部成立大會結束後，賴清德副總統與她前往往天主教花蓮教區的主教公署，因為918震後，花蓮南區的天主教堂被震毀，尤以松浦天主堂、樂合天主堂最為嚴重。低調的天主教會，堅持不對外募款，只對內向教友募款，截至目前仍有龐大的重建缺口。

她說，經歷過台南大地震的賴清德副總統，隨即前往慰問並捐款表達關切，並將協助重建，希望大家都來協助花蓮重建，也希望拋磚引玉。她說，災區危樓仍待處理，政治上的「歪樓」言論卻一堆。希望大家為重建花蓮而集結，為自己的土地奮鬥。